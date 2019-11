Nijlense voorleesweek met workshops en theatervoorstelling Antoon Verbeeck

04 november 2019

10u31 0

De Nijlense bibliotheek neemt van 16 tot 24 november deel aan De Voorleesweek. Starten doet de bib met een workshop Schapenwolkjeswit voor baby’s van 0 tot 18 maanden. Tijdens deze workshop, die op 16 november zal plaatsvinden in het salon van de bib, ontdek je als deelnemer leuke slaapritueeltjes die je thuis kan toepassen bij je kind of kleinkind. Diezelfde dag kunnen kinderen van 2 tot en met 5 jaar deelnemen aan ‘Verhaaltjes om van te smullen’, een voorlees- en doe-activiteit. Zaterdag 23 november komt het verteltheater Knikkebollen langs, dat zich richt op kinderen die ouder zijn dan 6 jaar. Het wordt een theatervoorstelling over dromen, vriendschap en fantaseren, verpakt in een decor met zinderende klanken en spelend licht. Deelnemers worden in de polyvalente zaal van ’t Gesticht verwacht. Meer informatie over de activiteiten krijg je in de bibliotheek of neem een kijkje op de websites van de lokale Gezinsbonden. Inschrijven voor de activiteiten is verplicht.