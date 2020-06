Nijlense verenigingen krijgen 10.000 euro extra coronasteun Annelin Marien

29 juni 2020

16u58 1 Nijlen De gemeente Nijlen wil haar verenigingen een extra subsidie toekennen als ze meehelpen met een paar gemeentelijke taken, zoals het inpakken van mondmaskers. In totaal is er een budget van 10.000 euro om te verdelen onder de verenigingen.

Alle erkende Nijlense verenigingen (sportverenigingen, socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen, jeugdwerkinitiatieven, ontwikkelingsgroepen en een aantal organisaties met sociaal-maatschappelijke doeleinden zoals het Rode Kruis Nijlen, ’t Vlammeke vzw, Baubo vzw–Emiliushoeve en Netwerkgroep Nijlen) kunnen dit jaar rekenen op extra subsidies vanuit de gemeente. Die extra subsidie wordt toegekend als leden van de vereniging mee kwamen helpen met gemeentelijke taken, zoals het bedelen van de Gemeentekroniek, het inpakken van mondmaskers, het inpakken van filters en het bedelen van deze filters. Dat gebeurde tijdens de maanden mei en juni, maar ook de komende maanden wordt er mogelijk nog beroep gedaan op het verenigingsleven voor extra taken die het lokaal bestuur toebedeeld krijgt. Verenigingen kunnen zo rekenen op 10 euro per uur per persoon die komt helpen.

“Ten gevolge van Covid-19 ligt het verenigingsleven sinds maart 2020 gedeeltelijk stil, zijn bepaalde activiteiten niet toegelaten of kunnen deze enkel plaatsvinden met verstrengde maatregelen”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “Verschillende verenigingen hebben hierdoor geen inkomsten om bepaalde vaste kosten te betalen en sommigen hebben ook kosten gemaakt voor activiteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden. Het lokaal bestuur wil hen daarom ondersteunen door een extra subsidie toe te kennen.”