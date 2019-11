Nijlense superheld Captain Garbage leert kinderen recycleren Antoon Verbeeck

21 november 2019

17u53 0 Nijlen Nijlenaar Peter Stevens (51 jaar) heeft met Captain Garbage een stripfiguur ontworpen dat kinderen moet wijzen op het belang van recycleren. Peter zoekt nu naar organisaties en scholen die zijn personage en de bijbehorende boodschap willen ondersteunen. De steun van de gemeente heeft hij al. “Het zou fantastisch zijn moesten er hier binnenkort vuilniswagens met een tekening van Captain Garbage op rondrijden”, aldus de tekenaar.

Vergeet Batman en Superman. In deze tijden van milieubewustzijn komt Nijlenaar met Peter Stevens Captain Garbage op de proppen, een door hem verzonnen superheld. Inspiratie haalde Peter uit zijn tijd bij als verantwoordelijke van de zwerfvuildienst in de gemeente Nijlen, waar hij zich een jaar inzette in de strijd tegen zwerfafval. “Ik was gechoqueerd door hetgeen er allemaal in de grachten en bossen in Nijlen werd aangetroffen. Autobanden, ijskasten met nog etensresten in, stukken van automotors,... noem maar op. We hebben maar één wereld, dus dan kan je er maar best zorg voor dragen ook. Blijkbaar is niet iedereen het daarmee eens”, vertelt Peter. “Bij de gemeente kreeg ik al snel de bijnaam Captain Garbage, omdat ik mijn job zo serieus nam én ik een passie voor vliegen heb. Mijn andere passie is dan weer tekenen. Aangezien ik de naam Captain Garbage leuk vond klinken, heb ik verhaal en concept bedacht.”

Doe-boekje en strip

“Captain Garbage is afkomstig van een planeet die verwoest werd door afval. Zijn doel is om de planeet Aarde te redden van die ondergang. Geen superheld zonder villain, en dat is bij Kapiten Garbage niet anders. De slechterik in zijn verhaal is Stinky, die beschikt over een machine die monstertjes creëert. Die monstertjes zorgen hier op onze planeet voor alle rommel.” Peter goot zijn verhaal in een doe-boekje en een stripverhaal. Hij hoopt hiermee de jongere generaties te bereiken. “Bij een volwassene is het lastig om een slechte gewoonte af te leren, dus richt ik mij op de kinderen. Meer bepaald op de kleuters en leerlingen van de lagere school. In het doe-boekje leren ze sorteren dankzij enkele plakkertjes. Voor de laatste jaren van de lagere school is er een strip. Een game en app behoren tot de toekomstplannen.”

Bedrijven

“Ik trok met mijn concept naar de gemeente Nijlen en milieuschepen Tom Covens reageerde erg enthousiast. Een van de volgende stappen is om ermee naar de scholen in Nijlen te gaan om te kijken of er daar interesse is. Samen met de gemeente gaan we nu op zoek naar organisaties en bedrijven die Captain Garbage mee willen promoten. Het zou echt fantastisch zijn moesten er hier binnenkort vuilniswagens met een tekening van Captain Garbage op rondrijden. Want vergis je niet: vuilnisophalers zijn wel degelijk helden. Hun werk wordt nog steeds onderschat.” Bedrijven, scholen en organisaties die interesse hebben in Captain Garbage kunnen Peter bereiken via peter.stevens.razor@gmail.com.