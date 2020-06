Nijlense speelstraten worden vakantiestraten Annelin Marien

05 juni 2020

14u56 1 Nijlen Deze zomer wordt een vakantie in eigen land - en misschien wel in eigen gemeente - belangrijker dan ooit. Om dat mee mogelijk te maken, breidt lokaal bestuur Nijlen het concept van de speelstraten in de zomer uit naar heuse vakantiestraten. Als extra stimulans voor de lokale handelaars krijgen aanvragers ook een Nijlense cadeaubon.

Tijdens de zomervakantie in juli en augustus kon je tot hiertoe altijd een speelstraat aanvragen in de gemeente. Daarbij wordt de straat afgesloten voor verkeer (enkel buurtbewoners mogen stapvoets de straat in en uit) zodat kinderen er ongestoord kunnen spelen. Dit jaar wordt dat concept uitgebreid naar een ‘vakantiestraat’: anders dan een speelstraat, kan een vakantiestraat langer afgesloten worden (7 tot 14 dagen in plaats van 5) en dit telkens van 7 uur tot 22 uur. Er is vooraf geen bevraging van buurtbewoners, dat is momenteel door de coronamaatregelen niet mogelijk, maar na goedkeuring zal de hele straat of buurt verwittigd worden zodat eventuele bedenkingen tijdig aan het lokaal bestuur gemeld kunnen worden.

Modal shift

“Dit concept past in ons lopende proces waarbij we een ‘modal shift’ nastreven", aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Open VLD - Groen). “Het toont dat mobiliteit ook een impact heeft op andere aspecten in ons dagelijks leven, zoals leefkwaliteit, ruimte voor onze kinderen in hun buurt en sociale cohesie. Ik ben dan ook erg blij dat we met lokaal bestuur Nijlen deze actie kunnen opzetten.”

Straten komen in aanmerking als je er maximaal 50 km/u mag rijden, er niet te veel doorgaand verkeer is, er geen openbaar vervoer door passeert en de omliggende straten ook voldoende bereikbaar blijven als de straat wordt afgesloten. Aanvragen voor de maand juli moeten binnen zijn voor 15 juni. Voor de maand augustus doe je de aanvraag ten laatste op 10 juli. Je doet de aanvraag via dit formulier.