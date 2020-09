Nijlense Kermis wordt verlengd tot zes dagen Annelin Marien

02 september 2020

16u07 2 Nijlen De jaarlijkse kermis op het Kerkplein in Nijlen zal dit jaar van vrijdag 18 september tot en met woensdag 23 september plaatsvinden. Dat zijn zes dagen, in plaats van de gebruikelijke vier dagen. Het gemeentebestuur besloot de kermis met twee dagen te verlengen, om de bezoekers zo veel mogelijk te kunnen spreiden en drukte te vermijden.

“Het aantal bezoekers moet volgens de coronaregels beperkt worden tot maximaal 400 personen. Om de afstandsregels en andere veiligheidsvoorschriften op de kermis te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de bezoekers over meerdere dagen te spreiden om zo piekmomenten van drukte te vermijden”, vertelt schepen van Griet Van Olmen (CD&V). “We willen alles in het werk stellen om de kermis te laten doorgaan, maar dat moet wél coronaproof gebeuren. Naast de spreiding over zes dagen, moeten we ook een systeem van toegangscontrole en een circulatieplan voorzien. Dat wordt op dit moment nog uitgewerkt.”

De septemberkermis van 2020 en eventueel ook de meikermis van 2021 in Nijlen zullen dus van vrijdag tot en met woensdag plaatsvinden (in plaats van zaterdag tot en met dinsdag), zodat er een weekend- en een weekdag bijkomt. “De kermissen in Kessel en Bevel worden niet aangepast, omdat daar nooit meer dan 400 personen tegelijk aanwezig zijn. Maar ook deze kermissen gaan dus door dit jaar”, vertelt Van Olmen nog.