Nijlense jeugdbewegingen geven massaal online werkingen: “Zondag moet Chirodag blijven!” Annelin Marien

06 april 2020

14u26 1 Nijlen Nu ook de activiteiten van Chiro en Scouts tot nader order afgelast zijn, hoeven de leden zich op zondag toch niet te vervelen. De enthousiaste leiders en leidsters van de Nijlense jeugdbewegingen zorgen er met online opdrachten en spelletjes voor dat zondag Chiro- of Scoutsdag blijft. “Niet alleen onze leden, maar ook wij als leiding missen de Chiro enorm!”

Het zou gisteren met dit prachtig weer een fantastische Chiro- of Scoutsdag zijn geweest, moest het coronavirus geen roet in het eten hebben gestrooid. Gelukkig laat de leiding van de Nijlense jeugdbewegingen hun leden niet in de steek. Zo stak Chiro Bevel een online één-tegen-allenspel in elkaar voor elke afdeling, maakten ze een puzzelboekje voor de leden en gingen ze online op wereldreis met per land een leuke opdracht. Chiro Elckerlyc en Jong Leven voorzien een Chirona-boekje voor de leden met allerlei spelletjes en Chiro Pako maakte gisteren een Pako-ganzenbord. De jongens van Chiro Gust uit Kessel kregen de opdracht een raket te maken, een kamp te bouwen en een drumstel in elkaar te flansen en ook Scouts & Gidsen Nijlen posten al enkele dagen leuke opdrachten op hun Facebookpagina. (lees verder onder de foto)

Online Chirozondag

De meisjes van Chiro Nele uit Kessel kregen gisteren maar liefst tien opdrachten tijdens een volledige online Chironamiddag. Jolien Alen (18), groepsleidster van Chiro Nele, vertelt: “Wij zijn eerst mee op de kar gesprongen van de ‘Fluit mee’-actie van Chiro Herenthout: op zondag om 14 uur blaast elke leider dan op zijn of haar fluitje om te tonen dat het coronavirus de jeugdbeweging niet klein krijgt. Maar omdat wij als leiding de Chiro heel erg missen, en onze leden ook, hadden we voor deze zondag allemaal opdrachten online gezet om onze leden uit te dagen, van zo snel mogelijk een eiwit opkloppen tot verstoppertje spelen in de eigen tuin. Zo willen we ervoor zorgen dat ze op zondag toch bezig zijn met Chiro en kunnen spelen.”

Veel jonge leden hebben nochtans geen Facebook, daarom roept Chiro Nele de ouders ook op om samen met de leiding hun kinderen aan te zetten tot spelen. “Dit willen we zeker tot aan het einde van de quarantaine proberen”, aldus Jolien. “Het zou jammer zijn als we door deze coronacrisis onze leden verliezen, dus proberen we elke zondag Chirodag te houden. We hebben ook naar elk lid al een kaartje gestuurd met groetjes van de leiding. Zo hopen we dat onze leden de Chiro niet vergeten!”