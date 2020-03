Nijlense helikopter is klaar om coronapatiënten te vervoeren Annelin Marien

26 maart 2020

17u06 1 Nijlen Met de zin ‘Blijf in uw kot!’ in grote letters op de buitenkant, is de medische helikopter van het Nijlense helikopterbedrijf helicopterflights.be klaar voor de coronacrisis. Piloot Luc Bertels (56): “Onze helikopter is de enige in Vlaanderen die 24/24 beschikbaar is voor dringende medische hulp.”

Al zes jaar lang staat er in de loods van landbouwbedrijf Peeters-Holstein in de Heibloemstraat in Nijlen een gamma helikopters te blinken van Nijlens helikopterbedrijf helicopterflights.be. Het bedrijf biedt als helikopteroperator een opleidingscentrum voor piloten en de helikopters worden ook ingezet bij het filmen van wielerwedstrijden of het livestreamen van Tomorrowland. Maar het paradepaardje van helicopterflights.be is de MEDIC1, de enige medische helikopter in Vlaanderen die 24/24 klaarstaat voor dringende medische transporten.

Vliegen met een mondmasker

Zaakvoerder en piloot Luc Bertels: “Onze helikopter kan dag en nacht opgeroepen worden op vraag van hospitalen en spoed- en hulpdiensten: het vervoeren van organen, repatriëringsvluchten, couveusetransporten,... Soms vliegen we meerdere keren per dag, soms een hele week niet, het blijft een onvoorspelbare job.”

(lees verder onder de foto)



Daar komt nu nog bij dat de medische helikopter volledig klaargestoomd is om eventuele coronapatiënten te vervoeren. “Vandaag worden er in België gelukkig nog geen patiënten met corona tussen ziekenhuizen getransporteerd, wij worden pas ingezet wanneer de grotere hospitalen vol zouden komen te zitten”, aldus Bertels. “Momenteel is het een goed teken dat we nog niet moeten vliegen voor coronapatiënten, want dat wil zeggen dat er overal nog plaats genoeg is in de ziekenhuizen. Maar voor het geval dàt: de helikopter is aangepast met een gedesinfecteerde afscheiding tussen de cockpit en de ruimte voor de patiënt, daarbij zijn de luchtcircuits van beide ruimtes gescheiden. We vliegen nu ook met mondmaskers en handschoenen. Als de situatie onder controle blijft, hoeven we niet uit te vliegen voor coronapatiënten, maar we zijn er wel klaar voor.”