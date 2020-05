Nijlense fotograaf Wilmer start met livestreamen van begrafenissen Annelin Marien

13 mei 2020

18u00 20 Nijlen Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn op een begrafenis is dan wel gestegen van 15 naar 30, maar dat is nog steeds veel minder dan de meesten zouden willen. Daarom startte fotograaf Wilmer Desloovere (22) uit Nijlen een livestreamingdienst voor uitvaarten. Zo filmde hij al begrafenissen van Aalst tot Limburg: “Ook na corona kan dit een blijvend succes zijn”

Begrafenissen moeten op dit moment in beperkte kring plaatsvinden, en dat kan voor kennissen, vrienden en familie een zware dobber zijn. Wilmer Desloovere (22), al een tijdje werkzaam als zelfstandig fotograaf, bedacht samen met schoolkameraad Rik Vastenavont (23), die bij begrafenisondernemer De Backer in Edegem werkt, het idee om begrafenissen live uit te zenden voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn.

“Al voordat er sprake was van corona dachten we eraan om video aan te bieden voor uitvaartondernemers, maar het idee kwam pas in een stroomversnelling tijdens de coronacrisis”, vertelt Wilmer. “Er mogen maar 30 mensen aanwezig zijn op een begrafenis, waardoor er veel gasten uit de boot vallen: het ideale moment om onze livestreamingdienst op te starten. Daarbij fotografeer ik normaal gezien vooral op evenementen, dus waren ook al mijn bookings geannuleerd. Ik had dus de tijd om dit project uit te werken.”

Krachten bundelen

Rik en Wilmer kennen elkaar van de middelbare school, waarna Wilmer verderging in de eventfotografie en Rik begon te werken bij een begrafenisondernemer. Maar dat hoefde dus niet te betekenen dat de twee hun krachten niet kunnen bundelen. “Ik heb Wilmer vooral geholpen met de opstart binnen de sector, maar verder behoud ik gewoon mijn job als begrafenisondernemer”, aldus Rik. “Na de lancering van de livestream, was het dan ook aan Wilmer om alles verder te zetten.”

Begrafenisondernemers kunnen Wilmer contacteren op vraag van de familie. Hij komt dan de begrafenis filmen en streamt die door naar een website met privélink, zodat enkel de gewenste personen er toegang tot hebben. Nadien krijgt de familie de beelden nog via een downloadlink of op een USB-stick. “We zijn nu al drie weken bezig, en ik kom al snel aan tien begrafenissen per week”, aldus Wilmer.

Beelden als herinnering

“Ik krijg ook veel positieve reacties, zowel van begrafenisondernemers als van familie en vrienden van de nabestaanden. Zo ben ik al in Aalst, Gent en Antwerpen geweest, maar ook al in Limburg en Vlaams-Brabant. Ik merk dat nu mensen deze mogelijkheid leren kennen, ze het ook fijn vinden om achteraf nog beelden te hebben van de begrafenis, als herinnering. Ik denk dat de vraag naar een livestream van een begrafenis dus na corona nog zal blijven.”

www.uitvaartfilm.be