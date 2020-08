Nijlense fitness Move To Happiness lanceert ‘Happy Coins’: “De fitnesssector moét flexibeler” Annelin Marien

31 augustus 2020

14u35 3 Nijlen In de Nijlense fitness Move To Happiness heb je binnenkort geen bindend abonnement meer nodig. Oprichters Valérie Fornoville en Kenneth Van Daele doorbreken de traditionele, strenge abonnementen in de fitnesssector door flexibele en altijd opzegbare abonnementen te introduceren die ook inzetbaar zijn voor homeworkouts en online begeleiding. Daarnaast kan je er vanaf nu ook met Happy Coins een sportles boeken. “Corona heeft ons doen beseffen dat de fitnesssector flexibeler moet”, klinkt het bij Move To Happiness.

Nadat ook de fitnesssector zwaar getroffen werd door de coronacrisis, proberen Kenneth Van Daele en Valérie Fornoville van Move To Happiness uitdagingen in opportuniteiten om te zetten. “Onze branche moet flexibeler”, aldus Valérie Fornoville. “Wie zal er vandaag nog een jaarabonnement willen afsluiten bij een sportclub? Daarom hebben we de Happy Coins gelanceerd. Klanten betalen nu per sessie en hangen nergens aan vast. Bovendien is een sessie van 30 minuten goedkoper dan een sessie van één uur. Lijkt logisch, maar met onbeperkte, langdurige contracten was dit voorheen niet het geval.”

Happy Coins

Wat de Happy Coins extra aantrekkelijk maakt, is dat ze gedeeld kunnen worden met familie. Dochter of zoon kan groepslessen volgen, mama kan tot rust komen tijdens een yogasessie terwijl papa aan z’n conditie werkt in de gym. “Je kan natuurlijk ook nog steeds een abonnement kopen voor 50 euro per vier weken, met onbeperkte toegang tot de fitness”, vertelt Valérie. “Maar die abonnementen zijn vanaf nu altijd opzegbaar. Wie niet vast wil hangen aan een abonnement, betaalt bijvoorbeeld 30 euro voor 20 Happy Coins of 60 euro voor 51 Happy Coins. Een groepsles van 30 minuten kost dan 6,25 Happy Coins, een les van 45 minuten kost 8 Happy Coins en een les van een uur kost 9,75 Happy Coins.”

Gedurende de lockdown zette de Nijlense fitness al in op online sportlessen, naast nieuwe toestellen en een uitgebreide zaal voor groepslessen. “We voelen enerzijds dat nog niet iedereen klaar is om fysiek naar fitnesscentra te gaan”, vertelt Kenneth Van Daele. “Anderzijds wordt de combinatie van thuis trainen en fysiek naar een gym gaan de norm. Om hieraan tegemoet te komen, blijven we groepslessen livestreamen naar de woonkamers. Wie liever ‘on demand’ lessen volgt, kan via onze workoutbibliotheek virtuele lessen volgen wanneer het voor hem/haar het beste past.”