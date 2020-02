Nijlense Eva Linden brengt vierde boek uit: “De bibliothecaris van Nijlen is alvast fan!” Annelin Marien

18 februari 2020

14u14 0 Nijlen Op 28 maart verschijnt ‘Weerwolven van Waraine’, een thriller van Nijlens auteur Eva Linden (27). Het boek, gebaseerd op het populaire gezelschapsspel ‘Weerwolven van Wakkerdam’, is Eva’s vierde boek al. Na drie boeken in het genre fantasy, maakt ze nu haar debuut in de thrillerwereld, en dat stelt ze eind maart voor aan het Nijlense publiek.

Ze heeft al een fantasy-trilogie op haar naam staan (Maanziek, Alpengloed en Avondster, waarvan ze al meer dan 1000 exemplaren per boek verkocht), en nu brengt de Nijlense Eva Linden ook haar vierde boek uit. Je kan van een genre-switch spreken, want ‘Weerwolven van Waraine’ is haar eerste thriller. “Ik wilde eens iets anders proberen, uit mijn comfortzone treden”, aldus Eva. “Ik lees zelf het liefst fantasy, thrillers lees ik eigenlijk nooit, maar ik wilde het wel eens proberen schrijven. Dat viel uiteindelijk heel goed mee!”

Trouwfeest

Het boek vertelt het verhaal van negen jongeren die toevallig samen in hetzelfde vakantiehuis in Frankrijk terechtkomen. Na een spelletje ‘Weerwolven van Wakkerdam’ gebeuren er allerlei dingen waarbij er gewonden vallen. De belangrijkste vraag: wie is de Weerwolf?

Ik heb altijd veel en graag gelezen, zelf schrijven was daar een logisch gevolg van. Eva Linden

Het idee voor het boek kwam twee jaar geleden, tijdens Eva’s trouwfeest. “Mijn man en ik zijn getrouwd op een strand in Etretat, een idyllisch Frans kustdorpje in Normandië. Enkel onze dichte familie, onze getuigen en onze beste vrienden waren erbij. We logeerden in een huisje in het bos, precies zoals de jongeren in ‘Weerwolven van Waraine’ doen. ‘s Avonds speelden we met z’n allen ‘Weerwolven van Wakkerdam’ en in combinatie met de mysterieuze sfeer die daar hing, zorgde dat voor de geboorte van het boek.”

Eva combineert schrijven met een job als persoonlijk assistent voor mensen met een fysieke beperking. “Voltijds auteur worden? Nee, ik zou me nooit een hele dag kunnen opsluiten, ik heb menselijk contact nodig. Maar dat ik deeltijds kan schrijven, is wel een kinderdroom van mij. Toen ik vier jaar was, zei ik al dat ik later boeken wilde schrijven, en in de laatste kleuterklas heb ik mezelf leren lezen. Ik heb altijd veel en graag gelezen, zelf schrijven was daar een logisch gevolg van. Tijdens mijn studies Journalistiek ben ik aan mijn eerste boek begonnen, want het bleek dat journalistiek niets voor mij was. Fictie is meer mijn ding!”

Eva woont nu een jaar in Nijlen, ze is oorspronkelijk van Berlaar, en organiseert op 28 maart om 14 uur een boekvoorstelling in de Tibourschrans (Tibourstraat 10). “Ik hoop zoveel mogelijk inwoners uit Nijlen aan te trekken, zodat ze mij als auteur leren kennen”, vertelt Eva. “Ik ben sowieso vaak in de bibliotheek te vinden, en de bibliothecaris is alvast fan: hij heeft mijn trilogie zelfs op een speciaal verhoogje gezet!”