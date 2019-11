Nijlense Emma (16 jaar) speelt hoofdrol in musical rond Berlijnse Muur Antoon Verbeeck

06 november 2019

16u32 0 Nijlen De 16-jarige Emma Vanthielen uit Nijlen heeft een van de hoofdrollen te pakken in de musical ‘November 89'. Van de Nijlense studente was nog lang geen sprake toen in 1989 de Berlijnse Muur ten val kwam en Oost- en West-Berlijn werden herenigd en toch weet Emma zich volledig in te leven in het verhaal. “Ik ben wat informatie gaan vragen bij een leerkracht geschiedenis”, vertelt ze.

In ‘November 89' maken we kennis met het gezin van Arend Holtz, dat in Oost-Berlijn woont op het moment dat de Berlijnse Muur wordt gezet. Het gezin moet omgaan met een veranderende wereld en de nieuwe regels die daarbij horen. Zonen Arend en Klaus gaan naar de Humboldt-Universiteit en daar leren ze Emily kennen, de rol die Emma voor haar rekening neemt. “Afgelopen seizoen maakte ik nog deel uit van het kidskoor XL Melodia, voor kinderen en jongeren tussen de tien en vijftien jaar, van The Singing Factory. Ik maakte nu de overstap naar het jongerenkoor Youforia, dat je vorig seizoen nog aan het werk kon zien in ‘Belgium’s Got Talent’ op VTM. Ik waagde mijn kans tijdens een auditie voor de nieuwste productie ‘November 89', en met succes. Eerder deed ik al mee aan de Youforia-productie ‘Magdalena’.”

Eerbetoon

“In ‘November 89' speel ik Emily, een medestudente en het vriendinnetje van een van de twee gebroeders Holtz. De voorstelling werpt een blik op het leven rond en na de val van de Berlijnse Muur, en dat exact dertig jaar na de val van de Muur. Het publiek wordt meegenomen in verschillende tijdsperiodes en het verhaal werkt met flashbacks. De val van de Berlijnse Muur en de geschiedenis die daar aan vooraf ging is uiteraard ver voor mijn tijd, maar ik vond het wel belangrijk dat ik goed op de hoogte was. Daarom ben ik wat informatie gaan vragen bij een leerkracht geschiedenis. Als jongere in 2019 kan ik me heel moeilijk voorstellen hoe het voelt om gescheiden te leven van vrienden en familie, die nota bene in dezelfde stad wonen. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden. Het verhaal is zo goed geschreven, dat ik me wel goed kan inleven in het personage. Ik hoop dat ik met mijn acteerprestatie toch een soort van eerbetoon kan brengen aan de jongeren die deze tijden echt hebben beleefd.”

Jonge cast

November 89' gaat in première op 9 november in het Zuiderpershuis te Antwerpen en zal daar te zien zijn tot en met 24 november. Het script en de liedteksten van ‘November 89' zijn van de hand van de 23-jarige Wanne Synnave, medepresentator van ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM en naast professionele acteurs Maike Boerdam, Sébastien De Smet en Saïn Vantomme, bestaat de volledige cast uit 44 jongeren tussen 15 en 25 jaar van ‘Youforia’. “Het is ontzettend fijn om met zo’n grote en leuke bende aan een productie te werken. Ik leer ook heel veel bij van de ervaren acteurs”, zegt Emma. “Ik zing al heel mijn leven. Het is mijn grote passie. Op mijn twaalfde ben ik naast zingen ook beginnen te acteren. Op de planken staan is het liefste dat ik doe. Ik kijk al uit naar de première, al bezorgt het me ook wel een beetje stress”, lacht Emma.