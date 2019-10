Nijlense ‘Doorgeefvaas’ als verrassing aan de deur: “Al 200 vazen in de omloop” Antoon Verbeeck

25 oktober 2019

16u17 0 Nijlen Een vaas, bloemen en een kaartje: meer had Annick Helsen (49) uit Nijlen niet nodig om een nieuwe rage te starten. Met haar Nijlense ‘Doorgeefvaas’ zet je iemand onaangekondigd in de bloemen, zonder daar enige reden voor hoeft te zijn. Ondertussen zijn er al om en bij de 200 ‘Doorgeefvazen’ in de omloop. Binnenkort maken ze zelfs hun opwachting in Nederland.

De ‘Doorgeefvaas’ werd een maand geleden in het leven geroepen door Annick. “Een vriendin en ikzelf vullen regelmatig een vaas met bloemen en zitten die dan bij elkaar aan de deur, als attentie. Op een keer postte ik de vazen op Instagram en daar kwamen positieve reacties op. Hier zit iets in, dacht ik”, vertelt Annick. “Ik vind het leuk om iemand iets te geven en bloemen zijn mijn verslaving. Dit twee zaken heb ik gecombineerd. In de kringloopwinkel ben ik twaalf vazen gaan kopen en die ben ik bij twaalf vriendinnen voor de deur gaan zetten. Zo is het allemaal begonnen.”

Zonder reden

“De bedoeling is dat je onaangekondigd een vaas met bloemen aan iemand zijn deur gaat zetten. Dat hoeven geen chique boeketten of dure vazen te zijn. Bij de vaas komt een kaartje waarop staat om eerst van de bloemen te genieten. Eens het boeket is uitgebloeid vul je de vaas opnieuw en zet je ze bij iemand anders aan de deur. Het doel is dat je iemand, al is het maar voor enkele seconden, een warm gevoel geeft. Er hoeft niet perse een reden te zijn om de vaas aan iemands deur te zetten. Gewoon gelukkig maken, is voldoende. Stel: je had een hele drukke dag op werk en je stond daarna nog eens in de file. Dan is het toch fantastisch dat je aan je deur een attentie vindt.”

200

“Via sociale media probeer ik bij te houden waar welke vaas is terechtgekomen. Ik vraag dan ook aan ontvangers om een foto te posten op Facebook of Instagram. Ondertussen heb ik op Facebook een groep gestart waar mensen hun vazen op kunnen plaatsen. Je vindt er ook het kaartje dat bij de ‘Doorgeefvaas’ hoort”, legt Annick uit. “Zelf heb ik weet van een honderdtal vazen die in onze regio in omloop zijn. Niet alleen in Nijlen, maar ook in Lier en Boechout. In Turnhout is het initiatief helemaal ontploft. Daar zijn er zeker een zeventigtal aan het rond gaan. Ook in Wommelgem gaan ze een ‘Doorgeefvaas’ opstarten. Ik schat dat er momenteel zo’n 200 vazen worden doorgegeven.”

Nederland

Maar het initiatief beperkt zich niet alleen tot binnen de regio. “Vijftig ‘Doorgeefkaartjes’ zijn onderweg richting Nederland, naar een dame die in Breda een ‘Doorgeefvaas’ wil opstarten. Het blijft maar groeien. Waar dit gaat eindigen? Geen idee. Ik had gedacht dat het de binnen zes maanden een stille dood zou sterven, maar de mensen zijn zo enthousiast. Ik geloof nu dat de ‘Doorgeefvaas’ een lang leven is beschoren.”