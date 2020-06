Nijlense cadeaubon is tijdelijk 10% meer waard Annelin Marien

24 juni 2020

13u12 1 Nijlen Vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 is elke Nijlense cadeaubon die je koopt 10% meer waard. Koop je in het gemeentehuis of in het Kempens Diamantcentrum bijvoorbeeld een cadeaubon van 50 euro, dan kan je voor 55 euro besteden bij de deelnemende lokale handelaars. Het verschil wordt dan bijgepast door de gemeente. Deze maatregel werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 juni ter ondersteuning van de lokale handel naar aanleiding van de coronacrisis.

“De maatregelen rond het coronavirus treffen heel wat lokale handelaars”, aldus schepen van Lokale Economie Griet Van Olmen (CD&V). “Vanaf maandag 11 mei mochten winkels weer openen, de horecazaken vanaf 8 juni. Met de extra 10% willen we de ‘winkelhier’-gedachte steunen. Daarvoor voorzien we een maximum budget van 100.000 euro om te injecteren in de lokale economie.”

Op de bonnen zal een sticker aangebracht worden waarop ‘+10%’ staat. Alleen inwoners van Nijlen kunnen zo’n bon aankopen, met een maximum budget van 1000 euro per gezin. De lijst van de deelnemende handelaars vind je op www.nijlen.be/cadeaubon