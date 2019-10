Nijlense boekenruilkast viert Halloween in nieuw jasje Antoon Verbeeck

31 oktober 2019

De Nijlense boekenruilkast in de Bleekstraat steekt nog tot het weekend in een halloween-jasje. Het is het tweede jaar op rij dat initiatiefnemer Willem Ceulemans de kast aankleedt met spinnen, doodskoppen en pompoenen. “De mensen weten het wel te appreciëren Misschien dat ik met kerst de kast versier met slingers, lichtjes en andere kerstaccessoires. De spullen waar ik nu de boekenruilkast heb aangekleed, komen van gebruikers van de kast”, vertelt Willem, die vier jaar geleden de kast een plaatsje langs de straatkant gaf. “Ik mag zeker niet klagen over de populariteit van de boekenruilkast. Het marcheert nog altijd heel goed.”