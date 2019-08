Nijlens zwembad voor onbepaalde duur gesloten: “Veiligheid kan niet gegarandeerd worden” Gemeentebestuur zoekt naar oplossingen voor personeel en gebruikers Antoon Verbeeck

15 augustus 2019

12u25 10 Nijlen Het gemeentebestuur van Nijlen sluit haar zwembad voor onbepaalde duur. Resultaten van een onderzoek door twee studiebureaus hebben uitgewezen dat het niet meer veilig is om er te zwemmen. Waar het personeel van het zwembad en de gebruikers nu terecht kunnen, is nog onduidelijk.

Het zwembad in Nijlen zal vanaf donderdag 15 augustus voor onbepaalde duur gesloten zijn. Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf neemt deze beslissing op basis van de resultaten van twee studies die door twee verschillende studiebureaus werden uitgevoerd. “Sinds enkele jaren wordt de bouwtechnische staat van het zwembad van zeer nabij opgevolgd om de veiligheid van alle gebruikers en alle personeelsleden te garanderen. De twee recente studies toonden een aanzienlijke verslechtering van de toestand aan. De resultaten van studiebureau Essa en van Studie 10 tonen dezelfde ernstige problemen aan met de kademuren van het zwembad”, zegt het gemeentebestuur.

Betonrot

“De toestand van de betonnen structuren is er zeer sterk op achteruit gegaan, mede door de hoge vochtigheidsgraad en de inwerking van chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld chloor. Door betonrot is op een aantal plaatsen het ijzer van het gewapend beton onbedekt komen te liggen. Roest krijgt dan vrij spel om deze wapening verder aan te tasten. De sterkte van de betonnen structuur en dus de draagkracht van de gewelven is daardoor sterk verminderd.”

Nieuwbouw of renovatie

De gemeente kan dan ook niet anders dan het zwembad te sluiten. De sluiting gaat effectief in vanaf vrijdag 16 augustus. De sporthal en de cafetaria kunnen open blijven. “Er zijn nu twee opties: renovatie of nieuwbouw. We zullen deze de komende weken en maanden verder onderzoeken. Gezien de te verwachten kosten, de onzekerheden die herstelling met zich meebrengen, de ouderdom van het gebouw,... zou de voorkeur uit kunnen gaan naar een nieuwbouw. Maar dit moet uiteraard grondig onderzocht worden. Als we voor nieuwbouw kiezen, zullen we onder andere moeten uitzoeken of de gemeente Nijlen dit op eigen houtje kan doen of dat we met andere steden en gemeentes of andere partners kunnen samenwerken. Een exacte deadline voor deze beslissing kunnen we nog niet geven. Zowel renovatie als nieuwbouw zijn scenario’s waarbij een grondige voorbereiding en planning nodig zijn. Uiteraard moet het plaatje ook financieel kloppen. In geval van herstelling zal het zwembad minstens dicht zijn tot einde 2020, bij nieuwbouw spreken we over minstens vijf tot zes jaar.”

Gevolgen voor scholen en personeel

De verschillende gebruikers werden op de hoogte gebracht. De geplande activiteiten zullen niet kunnen doorgaan in het zwembad in Nijlen. Het gemeentebestuur bekijkt hoe het de tickets kan terugbetalen. “In overleg met de gebruikers en de omliggende zwembaden zoeken we een oplossing. Ook de scholen werden op de hoogte gebracht. De zwemlessen zullen ergens anders moeten plaatsvinden. Het personeel werd persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgt nog een toelichting op vrijdag 16 augustus. Belangrijk is dat er werkzekerheid is en dat niemand ontslagen wordt.”