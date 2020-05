Nijlens kinderburgemeester heropent speeltuinen Annelin Marien

27 mei 2020

13u56 0 Nijlen Vandaag is het zover, de dag waarop veel kinderen hebben gewacht: openbare speeltuinen mogen weer open voor kinderen tot 12 jaar. Ook in Nijlen, Kessel en Bevel heropenen alle speelterreinen. Kinderburgemeester Marieke Langmans opende de speeltuin in ‘t Hofke in Nijlen woensdagmiddag officieel.

Sinds half maart waren openbare speeltuinen verboden terrein door de coronamaatregelen. Vanaf vandaag, woensdag 27 mei, mochten ze weer open gaan. De speelterreinen mogen wel enkel gebruikt worden door kinderen tot 12 jaar. Kinderen moeten voor en na het spelen hun handen wassen, en wie ziek is, blijft thuis. Daarbij moeten ouders en begeleiders anderhalve meter afstand houden.

“We verwachten dat alle ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en zeker de nodige richtlijnen opvolgen en die met hun kinderen bespreken”, aldus jeugdconsulent Gunther Melis. “Als het te druk is op een buurtspeelterrein, kom je later terug. Specifiek voor de speeltuin Tibourschrans (‘t Hofke) en de natuurspeeltuin in Kessel-Dorp geldt bovendien dat er niet meer dan 20 spelende kinderen tegelijk gebruik mogen maken van de speeltuin.”

Nuttig om te weten: de openbare toiletten in park Tibourschrans blijven gesloten in het kader van de veiligheidsmaatregelen. De gemeente zal op alle speelterreinen de nodige richtlijnen uithangen.