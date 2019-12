Exclusief voor abonnees Nijlens gemeentebestuur wil vier miljoen opzij zetten voor intergemeentelijk zwembad Kristof De Cnodder

09 december 2019

18u24 0

Het gemeentebestuur van Nijlen wil tijdens deze legislatuur vier miljoen euro vrij maken voor de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad. Dat staat in de meerjarenplanning die morgen ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In afwachting wordt nog steeds gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor de lokale zwem- en triatlonclub. Wellicht kunnen die vanaf maart terecht in het Netepark in Herentals.

