Nijlenaars starten kapperszaak en tattooshop onder één dak Annelin Marien

02 juni 2020

13u47 34 Nijlen Je haren laten kleuren en nadien meteen een tattoo laten zetten? Het kan binnenkort bij The Combination in Nijlen. Jolien en Jorgo, een jong koppel uit Nijlen, combineren binnenkort twee creatieve beroepen onder één dak, in Joliens kapsalon Ouh La La Coiffure. “Bij ons zal de klant zich nooit een nummertje voelen.”

Jolien Van Roie startte drie jaar geleden met haar kapsalon Ouh La La Coiffure in de Albertkanaalstraat in Nijlen. Niet veel later leerde ze haar vriend Jorgo kennen, een beginnend tattoo-artist. “Het werd dan ook snel onze droom om onze beroepen te combineren in één zaak”, aldus Jolien. “Zo is ‘The Combination’ geboren. Ik wilde al langer het interieur van de zaak veranderen, en zo konden we Jorgo een eigen plekje geven.”

Op afspraak

‘In januari dit jaar zijn we begonnen met de zaak een upgrade te geven, maar door de coronacrisis is alles wat vertraagd. De officiële opening, waarbij de Nijlenaars, onze huidige klanten, vrienden en familie de zaak kunnen ontdekken, wordt nu uitgesteld tot de maatregelen het toelaten. Tot dan is iedereen wél al welkom op afspraak.”

Jolien zal zich in het kappersgedeelte van de zaak specialiseren in kleurcorrecties, make-overs, blonde kleuringen en ‘crazy colors’. Binnenkort komen daar ook nog extensions bij. Jorgo specialiseert zich in ‘old-school’ tattoos, dotwork en mandala-art. “Bij The Combination zal je je nooit een nummertje voelen. Iedereen krijgt hier persoonlijk advies, zowel voor haar als tattoos. Wij zijn pas tevreden als de klant zelf tevreden naar huis gaat!”