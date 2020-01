Nijlenaars starten bekerverhuurbedrijfje Cup2Rent: “We wilden het heft in eigen handen nemen” Annelin Marien

17 januari 2020

13u42 0 Nijlen Nijlen is een familiebedrijfje rijker, en wel in het verhuren van bekers. Chris Beullens en zijn zonen Brent en Mathias startten begin deze maand met Cup2Rent, en hebben nu zo’n 35.000 herbruikbare bekers in hun garage liggen.

Sinds 2020 is het verboden voor evenementen om drank in wegwerpbekers aan te bieden, en ook Brent en Mathias Beullens, die in het bestuur van Jeugdhuis Kroenkel zitten, werden met die nieuwe wet geconfronteerd. “Voor veel organisaties brengt die nieuwe wetgeving problemen mee, ook voor ons”, vertelt Mathias. “We vonden niet meteen een oplossing, en ook bevriende verenigingen uit Nijlen zaten met hetzelfde probleem. Daarom dachten we: we nemen het heft in eigen handen, en starten zelf met het verhuren van herbruikbare bekers.”

35.000 bekers

Op 1 januari startte Cup2Rent met de verhuur van bekers, en in een dikke twee weken maakten al drie evenementen gebruik van hun diensten. “We leveren in de hele Benelux, en hebben een grote voorraad aan verschillende types bekers: bier, frisdrank, wijn, cava, jenever,... Iedereen kan bij ons bekers huren, van een nieuwjaarsdrink tot een sportevent of van een kleine fuif tot een groot festival.”

Prijzen beginnen bij 13 cent en gaan tot 25 cent, afhankelijk van het soort beker. Nog een extra service: de huurder mag de bekers vuil teruggeven. “Tijdens de fuif kan je ze al eens snel uitspoelen, maar om schimmel te vermijden nemen wij de laatste afwasbeurt op ons. En zo nemen we ook een extra last weg van de gebruiker. Er wordt aangeraden om 2,5 keer zoveel bekers te voorzien als bezoekers, om vlot te kunnen werken. Met onze 35.000 bekers, moet dat wel lukken!”

Zelf bekers huren kan via www.cup2rent.be.