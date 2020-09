Nijlenaars mogen mee naam kiezen voor sportpark, fietspaden en parking Woon-balproject AMK

30 september 2020

12u24 2 Nijlen Twee nieuwe parkings, fietsverbindingen, voetbalvelden, een Finse piste, zo’n 150 woningen... Het Woon-balproject tussen de spoorweg, Molenstraat, Grote Steenweg en de voetbalvelden van KFC Nijlen moet voor Nijlen bijkomend woonaanbod creëren, met daarbij ook een recreatieve sportcluster. Nijlen zoekt nu een naam voor het sportpark, de fietspaden en de parking en Nijlenaars mogen zelf een voorstel doen.

De gemeente Nijlen rekent op haar inwoners om een originele naam te bedenken voor het nieuwe sportpark, de fietspaden en parking in het Woon-balproject. Van de twee fietsverbindingen door het gebied ligt één daarvan in het verlengde van de Graanweg, de andere is een voormalige kerkwegel. Dit kan mogelijk inspiratie bieden en de naam eindigt best op -pad.

Er komt ook nog een nieuwe pendelparking aan het station. Deze zal met heel wat groen aangelegd worden en krijgt zo de uitstraling van een plein. Hieraan wil Nijlen graag de naam van een vrouw geven, Nijlenaars mogen hiervoor ook een voorstel doen.

Suggesties mogen ten laatste op 5 oktober gemeld worden via info@nijlen.be of op het nummer 03 410 02 11. Dat moet al zo snel omdat de cultuurraad de voorstellen op 6 oktober zal bespreken.