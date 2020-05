Nijlenaars kunnen vanaf dinsdag 2 juni mondmaskers afhalen bij hun apotheek Annelin Marien

28 mei 2020

15u39 0 Nijlen Eind april liet de gemeente Nijlen weten dat ze 8.000 mondmaskers had besteld voor haar inwoners. Die mondmaskers zijn vanaf dinsdag 2 juni beschikbaar bij de apothekers. De stoffen, wasbare mondmaskers kosten 1 euro per stuk.

Er werden 10.000 mondmaskers besteld, 2.000 daarvan gaan naar het personeel, de leerlingen van de secundaire scholen en bepaalde doelgroepen. Zo krijgen bijvoorbeeld cliënten van het OCMW een gratis mondmasker. De andere 8.000 mondmaskers zijn te verkrijgen bij apothekers voor 1 euro per stuk.

Het is de bedoeling dat de maskers afgehaald worden bij de vaste ‘huisapotheker’. Op die manier krijgen inwoners meteen de nodige uitleg over het correcte gebruik ervan. Bij de mondmaskers zit ook een gebruiksaanwijzing over hoe je het masker moet op- en af zetten, hoe je het correct draagt en het onderhoudt.

Elke inwoner van Nijlen kan één masker kopen. Het is toegestaan om maskers van gezins- en familieleden door één persoon te laten aankopen. De apothekers leveren de mondmaskers af op naam en de identiteitskaart van de persoon die de maskers komt kopen. Er zijn geen maskers voorzien voor -12 jarigen.

