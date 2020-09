Nijlenaars kunnen favoriete handelaar nomineren AMK

07 september 2020

13u32 0 Nijlen Op de ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 20 november wordt voor de vierde keer de award ‘Het Nijlense Gemeentelijk Compliment’ uitgereikt. De gemeente wil op die manier ‘dankjewel’ zeggen tegen een Nijlense ondernemer. Er zijn drie categorieën: ‘Starter van het jaar’, ‘Ondernemer van het jaar’ en de publieksprijs. Nijlenaars kunnen hun favoriete handelaar tot 30 september nomineren.

Dat kan door de naam van de ondernemer te mailen naar info@nijlen.be of het invulstrookje aan het onthaal in het gemeentehuis in te vullen. In de titelbalk ‘Gemeentelijk compliment + naam van de ondernemer’ invullen, is voldoende voor een nominatie.

Vanaf 1 oktober tot 31 oktober verschijnt de lijst van genomineerden op de gemeentelijke Facebookpagina en kan er gestemd worden om de publieksprijs te bepalen. De ‘Starter van het jaar’ en de ‘Ondernemer van het jaar’ worden uit de nominatielijst gekozen door de adviesraad ‘Ondernemend Nijlen’ en het college van burgemeester en schepenen.

De uitreiking van het ‘Nijlense Gemeentelijk Compliment’ vindt plaats op de Dag van de Ondernemer op vrijdag 20 november.