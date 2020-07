Nijlenaars krijgen voorrang in Netepark Herentals Annelin Marien

02 juli 2020

14u13 2 Nijlen In het Netepark in Herentals moet je deze zomer een plekje reserveren omwille van de Covid-19-maatregelen. Omdat Nijlen momenteel samen met Herentals een aantal opties bekijkt wat betreft zwemmen in de buurt, hebben inwoners van Nijlen voorrang om een plekje in het Netepark te reserveren.

Op woensdag 1 juli opende ook het zwembad van het Netepark in Herentals weer. Je kan er gaan zwemmen onder strikte voorwaarden: er mogen maximaal 1.500 bezoekers per dag het recreatiedomein bezoeken, met een maximum van 250 bezoekers op hetzelfde moment in de zwembaden.

Het Netepark raadt aan om je ticket online te reserveren. Inwoners uit Herentals kunnen drie dagen vooraf reserveren. Inwoners uit de regio Neteland, namelijk Nijlen, Kasterlee en Lille, kunnen twee dagen op voorhand reserveren. Inwoners uit andere gemeenten kunnen één dag vooraf reserveren.

Reserveren kan via deze link.