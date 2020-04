Nijlenaars krijgen brochure ‘Nijlen tegen Corona’ in brievenbus



CVDP

22 april 2020

15u02 0 Nijlen Eind deze week mag elk Nijlens gezin een gemeentelijke uitgave rond de coronaproblematiek in de brievenbus verwachten. Het lokaal bestuur Nijlen wilt daarmee enerzijds informeren, maar ook motiveren en inspireren. De bedoeling van de uitgave is om mensen te bereiken die geen online communicatie volgen. Daarnaast bevat het ook een oproep om beelden en verhalen te verzamelen uit deze historische periode.

Er werd de jongste weken in Nijlen heel wat op poten gezet om de inwoners zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te loodsen. De gemeente startte met het hulpplatform Nijlenhelpt.be, 80-plussers krijgen een telefoontje en de startpagina van Nijlen.be staat zo goed als helemaal in het teken van Corona. Nijlenaars vinden er onder andere info over welke handelaars aan huis leveren of waar je voeding of spullen kan gaan afhalen.

Deel je verhalen en foto’s

“Die Nijlense handelaars zelf hebben ook mooie initiatieven genomen, net zoals veel verenigingen, scholen én individuele inwoners”, vertelt communicatieverantwoordelijke Hans Selderslaghs. “We willen deze prachtige ideeën niet vergeten en daarom zit er in de brochure ook een oproep om foto’s en verhalen te delen. Dit kan via de website. Verder vind je in de brochure ook een brief van de burgemeester en een herinnering van welke simpele maatregelen we moeten volgen om levens te redden.”

De brochure wordt normaal gezien aan huis bedeeld op donderdag 23 en vrijdag 24 april.