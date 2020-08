Nijlenaar (56) riskeert drie jaar cel voor verborgen cannabisplantage achter kleerkast op zolder Tim Van Der Zeypen

05 augustus 2020

16u45 4 Nijlen Twee maanden na de ontdekking van een cannabisplantage in een woning langs de Zandvekenvelden in Nijlen , stond de eigenaar ervan voor de rechter. De 56-jarige Chris F. zou naar eigen zeggen een vijftal keer hebben geoogst. Hij riskeert drie jaar cel.

De vijftiger werd eind mei 2020 ’s ochtends opgepakt door de politie. Die had hem in het vizier gekregen na een cannabisgeur in de omgeving van de woning en door een anonieme brief. Daarin werd de plantage en de locatie ervan tot in detail beschreven.

Verder onderzoek, waaruit bleek dat hij al zo’n vier jaar lang geen meterstanden van de elektriciteit doorgaf en een verdachte situatie aan het station waarbij de vijftiger positief testte op een drugstest, bevestigde de vermoedens van een cannabisplantage in de woning.

Er werden twee professionele kweekruimtes aangetroffen met in totaal 250 cannabisplanten Het parket

Kleerkast

Die werd uiteindelijk aangetroffen op de zolder van zijn woning. “Waarvan de ingang verstopt zat achter een kleerkast”, klonk het het parket. “Er werden twee professionele kweekruimtes aangetroffen met in totaal 250 cannabisplanten.”

De vijftiger werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis. De civiele bescherming moest ter plaatse komen om de cannabisplantage te ontmantelen en de drugs te vernietigen. Bij het ontmantelen bleek de elektriciteit ook afgetapt te zijn voor de meter. Daarom stelde Fluvius zich burgerlijke partij. Zij vroegen bijna 60.000 euro.

260.000 euro

Het verdere onderzoek van de recherche bracht aan het licht dat de vijftiger zo’n vijf keer had geoogst. Het bracht het parket bij een vermogensvoordeel van 260.000 euro. Geld dat de man zou hebben verdiend met het oogsten van de cannabis en geld dat het parket graag verbeurd ziet worden verklaard.

Maar van dat geld schiet er naar eigen zeggen niet veel meer over. “Ik heb het allemaal gebruikt voor mijn huishuur, huurauto’s, eten, drinken en om te neuken”, verklaarde de vijftiger aan de politie. De feiten werden dus niet betwist.

Burn-out

Alleen vroeg de verdediging om niet in te gaan op de gevorderde celstraf van drie jaar effectief en vroeg zijn raadsman Bart Verbeelen verder nog om enige mildheid te tonen bij het begroten van de schade. “Hij deed het uit pure geldnoodzaak en ook een stukje om in zijn eigen drugsgebruik te kunnen voorzien”, luidde het.

De man verklaarde pijnen te hebben in zijn spieren en gewrichten door een ziekte. Bovendien had hij ook nog een burn-out en depressie. “Ik heb vier jaar geleden samengeleefd met een depressieve vrouw en ik heb dat overgekregen”, verklaarde hijzelf op zitting.

Strafblad

De advocaat vroeg verder om rekening te houden met de eerlijkheid van de vijftiger. Al sprak een eerder veroordeling voor drugsfeiten niet meteen in het voordeel van de beklaagde. Zo werd hij een tijd geleden nog veroordeeld tot een celstraf van vier jaar effectief voor cocaïnehandel in Frankrijk.

“Ik heb die celstraf uitgezeten en heb dan geprobeerd om in België de draad terug op te nemen”, klonk het bij de 56-jarige tot slot. “Ik betwist niet dat ik fouten heb gemaakt, maar mijn volledig ontregeld leven bestond uit een depressie.”

De rechtbank velt een vonnis op 19 augustus.