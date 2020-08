Nijlen zoekt opnieuw vrijwilligers AMK

18 augustus 2020

11u28 0 Nijlen Tijdens de eerste coronagolf in maart werd in Nijlen het lokaal hulpplatform ‘Nijlen helpt’ in het leven geroepen. Eind juli werd ‘Nijlen helpt’ afgesloten, maar de laatste weken kreeg de gemeente opnieuw meer vragen van burgers die hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Daarom lanceert de gemeente nu een nieuwe oproep naar vrijwilligers die dorpsgenoten een handje willen helpen.

Nijlen gebruikt hiervoor een nieuw digitaal vrijwilligersplatform dat bereikbaar is via www.giveaday.be. Dit vrijwilligersplatform zal de gemeente Nijlen blijven gebruiken, ook los van de coronacrisis. Wie hulp nodig heeft, die kan zijn vraag makkelijk online doorgeven via www.nijlen.be.