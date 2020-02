Nijlen zoekt gemachtigd opzichters AMK

12 februari 2020

Vind jij het belangrijk dat kinderen, scholieren en senioren veilig de straat kunnen oversteken, en wil jij daarbij helpen? De gemeente Nijlen zoekt nog gemachtigd opzichters en organiseert een gratis cursus.

Iedereen vanaf 18 jaar kan gemachtigd opzichter worden. Scholen, jeugdverenigingen of rust -en verzorgingstehuizen kunnen een of meer leerkrachten of medewerkers inschrijven voor een opleiding tot gemachtigd opzichter, maar ook particulieren zijn welkom.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De cursus is gratis en duurt 3 uur, van 14 uur tot 17 uur op woensdag 4 maart in de Zomerstraat 26 in Berlaar (Rode Kruis-lokaal).

Interesse? Schrijf je in via PZ.BerlaarNijlen@police.belgium.eu met vermelding van je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en eventueel de naam van je organisatie.