Nijlen verwelkomt hippe zomerbar ‘Calabria’: “Zeker nu moet je als ondernemer creatief blijven” Annelin Marien

15 juni 2020

15u47 0 Nijlen Vanaf 2 juli opent in het Beekpark in Nijlen de hippe pop-up zomerbar Calabria. Café De Molen bundelt hiervoor de krachten met twee Nijlense ondernemers uit de evenementensector. “Een groot terras, een zwembadje, tropische planten en zelfs cinema-avondjes: we gaan voor het ultieme vakantiegevoel.”

In het Beekpark, op het voormalige veld van FC Sparka, verrijst binnenkort de zomerse pop-up bar Calabria. Eva Van der Wee en Sven Rochette van café De Molen en Stef Roevens en Kevin Van Looy, beiden werkzaam in de evenementensector, slaan de handen in elkaar voor het project.

“Café De Molen zal nog zeker tot eind september toe blijven, want we kunnen met alle maatregelen binnen amper 21 man zetten", vertelt Eva. “Dat is veel te weinig om rendabel te zijn, en mensen naar huis sturen, willen we niet doen. Daarbij valt heel de sfeer van De Molen weg, want wij zijn een muziek- en danscafé. Dus verhuist De Molen nog tot midden september naar zomerbar Calabria. Een gedurfde stap, maar we willen ondernemen, en zeker in deze tijd moet je creatief blijven. Door de zomerbar uit te baten, kunnen we onze verliezen toch al deels compenseren.” (lees verder onder de foto)

Staycation

Het idee voor de pop-up komt van Stef en Kevin. Ook zij werden zwaar getroffen door de coronacrisis, want ze werken voor grote, geannuleerde festivals als Pukkelpop en Rock Werchter. “Normaal werken wij in de zomer minstens 100 uur per week, maar dit jaar zagen we alle boekingen smelten als sneeuw voor de zon”, vertelt Stef Roevens. “In plaats van te mopperen, besloten we dan maar om in onze eigen gemeente iets te organiseren. We hebben heel het concept op enkele weken in elkaar gebokst, we hadden enkel nog iemand nodig met horeca-ervaring om de zomerbar uit te baten. Zelf zijn we al wel eens een paar keer gaan feesten in De Molen, en aangezien het café door de coronacrisis niet kon opengaan, leek ons dat een goede match.” (lees verder onder de foto)

De naam Calabria komt van de hit van Alex Gaudino uit 2009, ‘Destination Calabria’, en het is ook een regio in het zuiden van Italië. De vier ondernemers willen het ultieme vakantiegevoel nastreven, met een gezellig achtergrondmuziekje, een groot terras, tropische planten en zelfs een zwembadje. “Het wordt geen discotheek zoals Baobab in Herentals, maar een rustige bar met hoog staycation-gehalte. Er is plaats voorzien voor 150 personen, op 800 vierkante meter, waarvan 300 overdekt. Zelfs bij slecht weer wordt het hier nog gezellig, want we hebben een groot scherm om bijvoorbeeld een filmavondje te organiseren. Daarbij werken we met lokale foodtrucks, zodat de mensen ook wat fingerfood kunnen eten.”

Calabria is geopend van 2 juli tot 13 september, telkens van woensdag tot zondag van 13 tot 23 uur (op zaterdag tot middernacht).