Nijlen verkoopt grond in Katerstraat Antoon Verbeeck

12 november 2019

09u32 0

Het lokaal bestuur van Nijlen gaat een stuk grond van meer dan 5000 m² verkopen. Het perceel ligt in de Katerstraat. “Het gaat meer bepaald om perceel 1206_D_0009_F_000_00, gelegen langs de aansluiting van de Katerstraat met de Nonnenstraat met een exacte oppervlakte van 5.162 m². Zoals bepaald in de stedenbouwkundige voorschriften, moet op de grond na de verkoop een project gerealiseerd worden dat een meerwaarde biedt voor de Nijlense burger”, klinkt het. De instelprijs is 31.000 euro, enkel biedingen vanaf dit bedrag worden weerhouden. “De verkoop zal gebeuren volgens een biedingsleidraad. Hierin werden alle voorwaarden voor de verkoop uitgewerkt. Biedingen kunnen binnen komen tot vrijdag 13 december 2019 om 11 uur.”