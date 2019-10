Nijlen start uitrol van zwerfvuilbeleid met grootse opruimactie Antoon Verbeeck

04 oktober 2019

09u40 0 Nijlen Lokaal bestuur Nijlen gaat zwerfvuil op verschillende manieren te lijf en deze aanpak werd nu in een meersporenbeleid gegoten. Dat beleidsplan bestaat uit vier thema’s: sensibiliseren, mee-maken, bedanken en bestraffen. Het meersporenbeleid start met de grootse opruimactie ‘proper Nijlen’ op zondag 20 oktober.

“Wie niet horen wil, die zal voelen. Het inzetten van een mobiele camera op locaties waar vaak wordt gesluikstort, heeft al daders geïdentificeerd. Als dat gebeurt, dan moet de overtreder niet alleen een fikse boete betalen, hij of zij zal ook instaan voor de kosten van opruiming en verwerking van het afval”, deelt het lokaal bestuur mee. “Ook in de openbare vuilbakjes wordt vaak huisvuil gedumpt. Bij de wekelijkse lediging zal de politie af en toe meegaan om op die manier daders te kunnen betrappen aan de hand van identificatiegegevens. Als het goed is, dan zeggen we dat ook. We plaatsen bordjes in de bermen om de bewoners alvast te bedanken om wat proper is ook proper te houden. En dat we via onze jongste inwoners deze positieve boodschap willen overbrengen blijkt uit de tekening van de hand van Lynde De Vos die op het bordje prijkt.”

Versterking

“Soms moet je gewoon een tijdlang op een nagel blijven kloppen voor het doordringt en bij het zwerfvuil probleem is dat zeker het geval. Want er is weinig dat lastiger is dan het afleren van slechte gewoontes. De gevolgen ervan blijven aankaarten, dat zal lokaal bestuur Nijlen doen in woord en beeld de komende maanden, met filmpjes, grafieken, getuigenissen,... We zitten volop in de ‘mee-makers campagne’, waarin we bij onze inwoners te rade gaan over wat we samen kunnen doen. En je raadt het al: zwerfvuil opruimen is daar perfect voor geschikt. We doen het al meerdere jaren met ons legertje Zappers, maar op zondag 20 oktober zien we het grootser en vragen we versterking aan al wie mee wil komen opruimen.” Die dag vertrekken er vanuit zes verschillende locaties inwoners de straat op om gewapend met grijpers het zwerfvuil te verwijderen. Daarna is er een groot ‘après-zap’ slotmoment op het Nijlense Kerkplein. Meer info op www.nijlenmeemaken.be en www.propernijlen.be.