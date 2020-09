Nijlen neemt twee elektrische wagens in dienst Annelin Marien

14 september 2020

15u04 0 Nijlen De gemeente Nijlen beschikt sinds kort over twee elektrische wagens. Die worden gebruikt door medewerkers van facility om van en naar de verschillende werkplaatsen, werven en gemeentelijke gebouwen te rijden, zonder uitstoot van CO2. “Een logische stap binnen de verduurzaming van de gemeente”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open Vld).

Medewerkers van de dienst facility (de vroegere technische dienst) rijden vanaf nu rond met een 100% elektrische wagen. Ze zullen worden ingezet voor allerlei verplaatsingen, hoofdzakelijk binnen de gemeente zoals het leveren van allerlei materialen op werven en aan de diverse gemeentelijke gebouwen.

“Onze oude ‘bakkersauto’s’ waren einde leven", aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open Vld). “We hebben grondig nagekeken hoeveel kilometer deze wagens per dag rijden en dit afgezet tegen het rijbereik van de elektrische wagens. Het rijbereik bleek meer dan voldoende, omdat ze vooral in onze eigen gemeente rondrijden. Lokaal Bestuur Nijlen werkt actief rond duurzaamheid en de SDG’s: deze wagens inzetten is een logische stap binnen de verduurzaming in de gemeente.”