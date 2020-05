Nijlen neemt bijkomende maatregelen om veilig winkelen te garanderen Annelin Marien

08 mei 2020

17u00 0 Nijlen Op maandag 11 mei openen de winkels ook in Nijlen opnieuw de deuren. De gemeente voorziet daarom enkele bijkomende maatregelen. Er komen extra fietsenparkings zodat de voetpaden maximaal voorbehouden blijven voor voetgangers, er wordt tijdelijk geen verkeer achter de kerk toegelaten en er is een verlenging van de zone 50 op de Grote Steenweg.

De gemeente Nijlen voorziet drie bijkomende maatregelen om het shoppen vanaf 11 mei in goede banen te leiden. Zo komen er tijdelijk, van 11 mei tot en met 11 juli, twee bijkomende fietsenparkings in de Statiestraat: eentje aan het zebrapad ter hoogte van de politie en eentje aan de hoek met broodjeszaak Breakpoint. De tijdelijke fietsenstallingen worden duidelijk aangeduid met een nadarhek met banner. Bij plaatsgebrek kan je je fiets ook parkeren in de reeds bestaande fietsenstallingen in de directe omgeving (zie de groene cirkels op het kaartje).

Een tweede maatregel is het verbieden van autoverkeer achter de kerk (doorsteek Gemeentestraat – Kerkstraat). Hier blijven drie parkeerplaatsen voor kortparkeren behouden. De overige drie parkeervakken worden ook ingericht als fietsenstalling.

Een derde maatregel is het uitbreiden van de zone 50 op de Grote Steenweg vanaf huisnummer 34 tot aan huisnummer 66. Dit heeft te maken met de heropening van Opnieuw & Co en zal gelden van 11 mei tot en met 25 mei.