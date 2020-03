Nijlen lanceert online platform #nijlenhelpt Annelin Marien

24 maart 2020

12u14 0 Nijlen De hond uitlaten, boodschappen doen, mondmaskers naaien of een brief schrijven naar een eenzame... De gemeente Nijlen lanceerde vandaag een online platform waarop de Nijlenaar zijn dorpsgenoten kan helpen in tijden van corona.

Met #nijlenhelpt wil de gemeente vrijwilligers en hulpbehoevenden met elkaar in contact brengen, om samen deze uitzonderlijke tijden te boven te komen. Zo kan je bijvoorbeeld boodschappen doen of naar de apotheek of de post gaan voor mensen die minder mobiel zijn, een babbeltje doen met of een brief schrijven naar alleenstaanden die sociaal geïsoleerd dreigen te raken, mondmaskers maken voor mensen in de zorg, enzovoort. Via het platform www.nijlenhelpt.be kan je hulp vragen, maar ook vrijwilligers melden zich hier aan. Mensen die geen toegang hebben tot het internet kunnen ook bellen naar 03 410 02 11.