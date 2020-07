Nijlen lanceert nieuw informatiepunt voor evenementen Annelin Marien

01 juli 2020

15u49 1 Nijlen Nijlen lanceert ‘Ik organiseer!’, een online informatiepunt voor iedereen die in Nijlen een klein of groot evenement wil organiseren. Inwoners en verenigingen vinden er alle nodige info op één plaats, en je kan meteen doorklikken naar de nodige formulieren of hulp vragen.

Het informatiepunt is opgebouwd uit zes categorieën: fuiven, sportevenementen, buurtfeest, speelstraten, kampvuren en grote publieke evenementen. Elke categorie heeft zijn eigen voorwaarden en ook zijn eigen aanspreekpunt. Die persoon beschikt over de nodige kennis en ervaring in het organiseren van evenementen in die bepaalde categorie. Met ‘Ik organiseer!’ wil de gemeente het makkelijker maken voor organisatoren om alle info over een evenement te vinden.

www.nijlen.be/ik-organiseer