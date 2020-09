Nijlen lanceert campagne tegen hondenpoep Annelin Marien

03 september 2020

16u03 1 Nijlen De gemeente Nijlen zal de komende weken de strijd aangaan tegen hondenpoep op straat met een nieuwe campagne. “Er blijft door de coronacrisis namelijk meer hondenpoep liggen dan anders”, merkte schepen van Afvalbeleid Tom Covens (CD&V) op. Er werden affiches gemaakt door striptekenaar Charel Cambré en er werd een filmpje opgenomen dat op sociale media wordt verspreid.

Binnenkort kan je bij de Nijlense handelaars een nieuwe affiche tegen hondenpoep vinden, en ook op straat worden er borden met dezelfde tekening geplaatst. De affiches werden getekend door Charel Cambré, die ook al de affiche van het Bal van de Burgemeester ontwierp. Cambré werkt bij Studio Vandersteen, de stripstudio die verantwoordelijk is voor onder meer Suske en Wiske.

“Charel Cambré is een topper in België op gebied van tekenen, en ook voor deze campagne heeft hij een prachtige tekening gemaakt”, vertelt schepen van Afvalbeleid Tom Covens (CD&V). “We hebben namelijk gemerkt dat tijdens de coronaperiode meer hondenpoep op straat bleef liggen. Meer mensen kochten een hond, en gingen ook meer wandelen met hun viervoeters. De meesten zullen de kakjes van hun hond wel oprapen, maar niet iedereen doet dat. We kregen signalen van onze vrijwilliger zwerfvuiloprapers dat er op recreatiedomeinen zoals het Fort van Kessel meer hondenpoep lag dan anders. Naast netheid is dat ook een gezondheidskwestie, want dieren kunnen ziek worden van te snuffelen aan uitwerpselen van andere honden.”