Nijlen krijgt parkeerplaats voor vrachtwagens Annelin Marien

04 maart 2020

11u49 4 Nijlen Achter de Sint-Pauluskerk in Nijlen komen binnenkort vier gemarkeerde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Vrachtwagens mogen er parkeren tussen 18 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens. Daarmee wil de gemeente geparkeerde vrachtwagens op locaties die daar niet voor voorzien zijn, beperken.

“Geparkeerde vrachtwagens zorgen vaak voor overlast wanneer ze staan op locaties die daar niet voor voorzien zijn, zoals onverharde parkings of bermen in een woonwijk”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen - Open VLD). “Normaal is het de verantwoordelijkheid van de vrachtwagenchauffeur of het bedrijf om veilige parkeerplaatsen op privéterrein(en) te voorzien, maar uit de praktijk blijkt dat niet elke chauffeur die mogelijkheid heeft. Daarom werd er gezocht naar een gemeentelijke locatie waar al een verharding ligt die geschikt is voor een parking, veilig is en ver genoeg van bebouwing ligt.”

Vier parkeerplaatsen

Die locatie werd het pleintje achter de Sint-Pauluskerk, aan de scoutslokalen. “De jeugdconsulent heeft op voorhand aan zowel Akabe als de scouts hun advies gevraagd, en zij reageerden positief. In geval van een georganiseerd evenement kunnen ze een parkeerverbod aanvragen voor het terrein. Daarbij wordt er een reglement opgesteld waarbij de jeugdwerking en de kleuterschool niet gehinderd worden. De vier parkeerplaatsen mogen namelijk enkel tussen 18 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens gebruikt worden.”

Het voorstel werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. De gemeente zal nog verder zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met bedrijventerreinen die, buiten hun werkuren, één of meerdere vrachtwagens kunnen laten stallen.