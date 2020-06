Nijlen krijgt grotere terrassen Annelin Marien

11 juni 2020

13u12 1 Nijlen Cafés en restaurants mogen dan wel weer de deuren openen, ze verliezen nog steeds heel wat klanten omdat er minder mensen binnen mogen. Ook buiten op de terrassen moet er minstens anderhalve meter ruimte zijn tussen de tafels. Om dat te kunnen compenseren, zullen de terrassen aan een aantal handelszaken in Nijlen groter zijn deze zomer.

Ten eerste worden aan café De Roskam twee parkeerplaatsen in de Nonnenstraat mee ingericht als terras. Verder breidt het terras van café Den Bonten Os uit in de richting van de spooroverweg tot aan de haag aan de fietsenstalling. Er blijft minstens anderhalve meter voetpad vrij. Ook het terras van brasserie ’t Wit Huys wordt groter, evenwijdig met het bestaande terras. Bread Garden neemt aan de overzijde van de Gemeentestraat een stukje in van de parking ter hoogte van de pastorie.

Café Bellevue in Kessel mag meer tafels en stoelen zetten in de autoluwe ruimte achter het oude gemeentehuis. Aan het Beekpark, op het voormalige voetbalveld van FC Sparka, komt er van 1 juli tot en met 13 september een zomerbar met de naam ‘Calabria’, elke week van woensdag tot en met zondag.

Cafés of restaurants die nog een aanvraag willen doen voor een groter terras, kunnen daarvoor mailen naar jelle.verstrepen@nijlen.be of bellen via 03 410 02 11.