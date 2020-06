Nijlen krijgt duurzame bermen Annelin Marien

05 juni 2020

14u44 1 Nijlen De gemeente Nijlen zal voortaan voor een duurzamer bermbeheer kiezen, door de groene bermen naast velden en fietspaden later en minder te maaien. Bermen vormen namelijk een belangrijke voedselbron voor bijen, een rustplaats voor verschillende dieren, een verbindingsweg tussen natuurgebieden en een voortplantingsplaats voor insecten.

Bermen zullen enkel nog gemaaid worden aan kruispunten, bochten en op plaatsen waar dat nodig is voor de veiligheid en zichtbaarheid. De bedoeling hiervan is de verschillende planten en dieren in de groene bermen alle kansen te geven. Dat is goed nieuws voor bijen, vlinders en insecten, de natuurlijke vijanden van de processierupsen.

De verandering in het beheer van de bermen maakt deel uit van een algemene ommekeer naar een duurzamer beheer van groen en natuur. Zo worden er ook geen pesticiden meer gebruikt en werden er nestkastjes opgehangen om de natuurlijke vijanden van de processierups te helpen.