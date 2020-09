Nijlen herbekijkt verdeling coronasteun voor verenigingen Annelin Marien

03 september 2020

12u19 0 Nijlen Het noodfonds van de Vlaamse overheid voorziet zo’n 220.000 euro steun voor de Nijlense jeugd-, cultuur-, senioren- en sportverenigingen. Het aantal verenigingen dat in aanmerking komt voor deze steun, wordt herbekeken na kritiek van oppositieraadslid Leo Verelst (Nieuw Nijlen). Hij vindt dat bijvoorbeeld ook sociale verenigingen recht hebben op een deel van de koek.

Voor Nijlen is er een bedrag van 220.000 euro voorzien in het noodfonds van de Vlaamse overheid. Dat geld mag de gemeente zelf verdelen onder haar verenigingen. De gemeente opteerde om zo’n 155.000 euro directe financiële ondersteuning te bieden aan Nijlense jeugd-, cultuur-, senioren- en sportverenigingen die anders ook in aanmerking komen voor Nijlense subsidies. Dat geld dient om gemiste inkomsten te vergoeden en de werking voor het komende jaar coronaveilig te maken. “We nemen het bedrag dat jaarlijks wordt verdeeld onder de verenigingen als leidraad, en geven onze verenigingen het gemiddelde bedrag van de laatste drie jaren subsidie”, opperde schepen van Jeugd Tom Covens (CD&V). “De overige 65.000 euro is indirecte ondersteuning, en investeren we om de uitleendienst uit te breiden met allerlei materialen, zoals screens, handgel, CO2-meters, wasstraten, enzovoort. Dit komt ten goede van alle verenigingen en organissaties in Nijlen.”

Lukraak uitdelen

Daar was raadslid Leo Verelst (Nieuw Nijlen) niet mee akkoord. “Sociale verenigingen zoals ‘t Vlammeke, Nijlen voor Hodora of Samana krijgen niets omdat het geen erkende Nijlense verenigingen zijn, terwijl ook zij grote verliezen hebben geleden dit jaar.” Verelst vroeg op de gemeenteraad om de lijst van verenigingen die een deel van deze coronasteun krijgt, te herbekijken.

“Andere verenigingen worden niét uitgesloten, want zij kunnen ook gebruik maken van de indirecte ondersteuning van de uitleendienst”, repliceerde burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) nog, maar uiteindelijk ging hij mee in het verhaal van Nieuw Nijlen. “We zullen dit met het schepencollege herbekijken. Verenigingen die het écht nodig hebben, moeten gesteund worden, al wil ik niét lukraak geld uitdelen aan verenigingen met tienduizend euro op de rekening.” De coronasteun moet voor eind dit jaar uitgedeeld zijn.