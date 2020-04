Nijlen hangt nestkastjes tegen processierups Annelin Marien

15 april 2020

12u35 1 Nijlen De gemeente Nijlen heeft op meerdere plaatsen nestkastjes opgehangen voor kool- en pimpelmezen. Zo wil de gemeente komaf maken met processierupsen: mezen zijn namelijk de natuurlijke vijand van de processierups.

Ernstige irritaties aan huid, ogen en luchtwegen en het kaalvreten van bomen: processierupsen zijn al enkele jaren bekend in ons land. Binnenkort kan je er weer verwachten in de eikenbomen in de omgeving, want vanaf mei veroorzaken de rupsen hinder. De gemeente Nijlen wil de processierups op een natuurlijke manier bestrijden, zonder het gebruik van chemische producten. De processierups heeft namelijk één natuurlijke vijand: mezen.

De gemeente hing daarom in totaal een dertigtal nestkastjes op voor die natuurlijke vijand van de processierups. Dat gebeurde onder andere aan het fort van Kessel, Bisterveld, Suikertorenweg, het grasplein aan OLV-Parochie, Chiro Bevel, Hazelaarshof, De Zandloper, enzovoort. In de buurt van Kessel Fort, OLV-Parochie Nijlen en Chiro Bevel zullen er meerdere geplaatst worden omwille van de hoeveelheid nesten van vorig jaar. Inwoners kunnen zelf ook nestkastjes ophangen in de tuin.