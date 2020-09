Nijlen gaat voor duurzame omgang met bossen en bomen AMK

29 september 2020

16u56 1 Nijlen De ‘1001 Bomen’-actie van lokaal bestuur Nijlen is dit najaar aan zijn derde editie toe. Wie wil, kan op 21 november een gratis boom komen afhalen. Naast het planten van meer bomen, wil Nijlen ook duurzaam omgaan met de bestaande bomen en bossen én gaat het ook actief in gesprek met eigenaars die bomen willen kappen op hun eigendom.

Net als vorige edities kan je tijdens de ‘1001 Bomen’-actie een gratis boom bestellen en komen afhalen op zaterdag 21 november aan de gebouwen van Facility, naast het recyclagepark. Daarnaast werkt Nijlen ook aan een beheersplan om duurzaam om te gaan met de aanwezige bomen en bossen in de gemeente. “Waar mogelijk worden percelen aangekocht waardoor op termijn meer bos toegankelijk wordt voor recreatie. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verschillende aankopen die samen met Kempens Landschap werden gedaan om meer bos aan Kruiskensberg open te stellen”, aldus schepen van Milieu Tom Covens (CD&V).

“Voor de bomen en bossen die zich bevinden op terreinen waarvoor de gemeente niet bevoegd is, gaat het lokaal bestuur actief in gesprek met de eigenaars. Zo kon er een bomenkap aan de Klokkenlaan vermeden worden, na overleg met de eigenaar. Maar ook aan Kessel-Fort werd een aanzienlijke bomenkap voorkomen, net als op de terreinen van het OCMW van Lier. Daar wilde het OCMW op twee percelen een aanzienlijke bomenkap uitvoeren. Na overleg werd overeengekomen om deze kapping niet uit te voeren. Ook dat kadert in de opmaak van een globaal beheersplan voor de ruime omgeving.”