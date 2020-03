Nijlen gaat engagement aan tegen verslavingsproblematiek Annelin Marien

13 maart 2020

11u19 1 Nijlen Het gemeentebestuur van Nijlen keurde een engagementsverklaring goed waarmee de gemeente de strijd tegen verslavingen bij jongeren aan wil gaan. Nijlen gaat daarvoor samenwerken met een preventiemedewerker van hulpverleningsdienst CGG De Pont.

Schepen van Jeugd Tom Covens (CD&V) wil met dit engagement acties organiseren rond preventie van het gebruik van verslavende middelen. “Vanuit het Huis van het Kind en de jeugdraad kwamen al bezorgdheden aan de oppervlakte rond het gebruik van verslavende middelen bij jongeren”, aldus Tom Covens. “Daarom werd er een werkgroep samengesteld om te bekijken of we met het lokaal bestuur iets kunnen doen. Nadat de verantwoordelijke vanuit CGG De Pont werd uitgenodigd om het één en ander toe te lichten in het kader van drugspreventie, werd al heel snel duidelijk dat er werk gemaakt moet worden van een gedragen engagement als we ook effectief iets willen bereiken op dit vlak.”

Workshops

Er werd een engagementsverklaring uitgeschreven, waarmee het bestuur een duidelijk kader wil creëren waarbinnen acties en workshops kunnen plaatsvinden. De werkgroep zal nu bekijken welke acties nodig zijn. “De acties worden uitgewerkt afhankelijk van de noden die we zien, en ook afhankelijk van wat haalbaar is. Dit wil dus ook zeggen dat het kan zijn dat er gedurende een bepaalde periode geen acties zullen plaatsvinden. Wel wordt er steeds de vinger aan de pols gehouden aan de hand van halfjaarlijkse bijeenkomsten met de werkgroep.”