Nijlen, Duffel en Mortsel zijn hergebruikkampioenen Kristof De Cnodder

17 juli 2019

14u47 0 Nijlen De gemeentes Nijlen, Duffel en Mortsel mogen zich de Vlaamse hergebruikkampioenen van 2018 noemen. Per inwoner werd in het afgelopen jaar gemiddeld 17 kilogram aan ‘afgedankte’ goederen opnieuw in roulatie gebracht. Niemand doet beter.

Kringloopcentrum Opnieuw & Co – dat in de betrokken gemeenten het hergebruik in goede banen leidt door spullen in te zamelen en achteraf door te verkopen – is trots op de behaalde cijfers. “De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) streeft er naar om tegen 2022 elke Vlaming zeven kilo aan goederen te laten hergebruiken. In Nijlen, Duffel en Mortsel zit men daar dus ruimschoots boven”, zegt Koen Goemans van Opnieuw & Co. “Ook in de zeven andere gemeentes waar we actief zijn (Lier, Lint, Boechout, Edegem, Ranst, Hove en Kontich, red.) scoren we goed qua hergebruik. In ons volledige werkingsgebied zitten we aan gemiddeld 14 kilogram hergebruikte goederen per inwoner. We zijn de gemeentebesturen waarmee we samenwerken én de burgers dankbaar voor hun inspanningen.”

In totaal zamelde Opnieuw & Co in 2018 maar liefst 6.617 ton aan materiaal in, waarvan ongeveer de helft effectief in aanmerking kwam voor verkoop in een van de kringloopwinkels. Het aanbod is heel uiteenlopend, van kleding, over boeken tot meubelen. “Maar het kan altijd nog beter. Zo hebben we het gevoel dat elektrische toestellen nog al te vaak rechtstreeks op het containerpark belanden”, besluit Koen Goemans. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat elke kilo hergebruikte goederen evenveel CO2-emissie uitspaart.