Nijlen bestelt 8000 mondmaskers voor inwoners Annelin Marien

29 april 2020

13u36 0 Nijlen De gemeente Nijlen gaat 8000 wasbare, stoffen mondmaskers verdelen aan inwoners via apothekers. De Nationale Veiligheidsraad kondigde immers aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol speelt bij de versoepeling van de maatregelen, maar er werden nog geen federale acties ondernomen voor het verdelen van mondmaskers. De mondmaskers kosten 1 euro per stuk, wanneer ze verkrijgbaar zullen zijn bij de apothekers is nog niet bekend.

De gemeente Nijlen zal deelnemen aan een samenkoop van IOK om de inwoners van mondmaskers te voorzien. Er worden in eerste instantie 10.000 mondmaskers besteld, 2000 daarvan gaan naar het personeel, de leerlingen van de secundaire scholen en bepaalde doelgroepen. Zo krijgen bijvoorbeeld cliënten van het OCMW een gratis mondmasker. De andere 8000 mondmaskers zullen te verkrijgen zijn bij apothekers voor 1 euro per stuk.

Alleen als het echt nodig is

8000 mondmaskers lijkt weinig, aangezien de teller van het aantal inwoners in groot Nijlen eind 2019 op 22.938 stond. “Maar er komen nog mondmaskers van de federale regering”, klinkt het bij de gemeente. “Daarbij zijn er heel wat mensen die al in het bezit zijn van een mondmasker, en kinderen jonger dan 12 jaar hebben er geen nodig. Voor hen zijn dus geen maskers voorzien, je mag alleen een masker kopen als het écht nodig is. Het is niet de bedoeling dat schaarse maskers in een kast bij mensen thuis terecht komen. Voor de grote meerderheid van de bevolking zal één masker van de regering en één van de gemeente zeker volstaan. Het heeft dan ook geen zin om een derde of vierde wasbaar masker aan te schaffen. Je verhindert zo mogelijks dat iedereen een masker kan bekomen.”

Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige tips krijgt over het correct gebruik ervan, zullen de mondmaskers in Nijlen via de apothekers verdeeld worden. De mondmaskers zijn herbruikbaar: vijf minuten koken is voldoende om het masker opnieuw te kunnen gebruiken. Per persoon kan je één masker kopen, maar het is toegestaan om maskers van gezins- en familieleden door één en dezelfde persoon te laten aankopen. Momenteel is het nog niet bekend wanneer de mondmaskers bij de apothekers beschikbaar zullen zijn. Inwoners kunnen nu dus nog niet bij de apotheek terecht voor een mondmasker aan 1 euro.

Meer over Nijlen