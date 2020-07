Nieuwe wijnbar in hartje Nijlen: “Klanten het gevoel geven alsof ze op verlof zijn” Annelin Marien

03 juli 2020

14u11 0 Nijlen Vandaag opent een stukje Spanje in de Statiestraat in Nijlen. Na vier jaar een online wijnhandel te hebben gehad, start Nick Vervloet samen met zijn vrouw Ann Harris nu ook een wijnbar. Barril moet een stukje Spanje naar Nijlen halen: “Als mensen zich hier op verlof voelen, is het opzet geslaagd.”

Wie zin heeft in een lekker glas wijn, kan vanaf 3 juli in de Statiestraat 26 terecht. Nick en Ann bouwden het voormalige immokantoor Dieltjens in een sneltempo om tot een hippe wijnbar, waar je per glas (maar ook per fles) kwalitatieve Spaanse, Argentijnse, Portugese en Italiaanse wijnen kan drinken. Nick startte vier jaar geleden met zijn online wijnhandel, maar het werd tijd voor een nieuwe stap.

Degustaties

“Die passie voor wijn is er al heel lang, en begon met een aantal cursussen die ik volgde met een vriend”, aldus Nick. “En daar bleef het niet bij: ik ging Spaanse wijngaarden bezoeken, de liefde voor wijn groeide, en uiteindelijk ben ik begonnen met mijn webshop voor Spaanse wijnen. Daar kwamen al snel Italiaanse, Argentijnse en Portugese wijnen bij, met degustaties tot 120 man in restaurant Criterium. Tijdens de coronacrisis had ik veel tijd om na te denken wat de volgende stap zou zijn, en toen dit pand vrijkwam, was de keuze voor een wijnbar snel gemaakt.”

Vooral de persoonlijke touch is belangrijk: ik wil mijn klanten graag wat tips en extra uitleg geven over wat ze aan het drinken zijn. Nick Vervloet

Het oorspronkelijke idee was de webshop omschakelen naar een fysieke winkel, maar Nick had het gevoel dat hij meer uit dit pand kon uithalen. “Je kan hier zoals op de webshop ook wijnen per fles kopen, maar een écht wijnbar miste Nijlen nog”, vertelt hij. “Je hebt hier wel café’s of restaurants, maar dit is toch een volledig ander concept dan pakweg De Molen of café 't Hoekske. Ik dacht: als we dit nu niet doen, gaan we er achteraf spijt van hebben. Zowel mijn vrouw en ik hebben nog geen ervaring in de horeca, ik werk bij de politie en zij werkt bij kledingwinkel Mania iets verderop. Het is een sprong in het diepe, maar we hebben er veel zin in.”

Bij Barril kan je rode, witte en rosé wijn kopen voor 5 à 8 euro per glas, naast porto, Spaanse pintjes, Ritchie limonades en een paar kleine tapas zoals olijven, kaas en brood. “Ik koop mijn wijnen aan aankoopprijs, en daar genieten ook de klanten van. In een restaurant betaal je soms drie keer zoveel voor een glas wijn. Maar vooral de persoonlijke touch is belangrijk. Het is een kleinschalige wijnbar, want ik wil mijn klanten ook graag wat tips en extra uitleg geven over wat ze aan het drinken zijn. Met een Spaans muziekje op de achtergrond, hoop ik dat mensen hier binnenkomen en zeggen: “We zijn hier precies op verlof!”

Barril is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 14 tot 22 uur. www.barril.be