Nieuwe verkeerssituatie in toekomstige Woonbalwijk Annelin Marien

19 mei 2020

12u35 1 Nijlen een nieuwe woonwijk met 150 woningen en een sportcluster moet bieden. Er wordt momenteel een nieuwe parking voor pendelaars aangelegd aan de Graanweg-Molenstraat. Om het verkeer in de toekomst veilig te laten verlopen, werd er na overleg met de buurtbewoners een plan voor de verkeerscirculatie opgezet. Sinds kort zijn de werken aan project Woon-bal aan de gang , dat Nijlen

Na een infomarkt in september 2018 stemden buurtbewoners voor verschillende mogelijkheden wat betreft de verkeerssituatie tijdens de werken. Lokaal bestuur Nijlen heeft nu voor een scenario gekozen waarbij sluipverkeer en parkeeroverlast tot een minimum beperkt zouden worden.

Bewoners, bezoekers en leveranciers rijden de wijk in via de Goorstraat en de Voetbalstraat. Deze straten zijn enkel bedoeld voor bewonersverkeer. De voetbal- en pendelparking worden volledig gescheiden van de woonwijk om parkeeroverlast in de wijk te vermijden en zijn enkel toegankelijk via de Graanweg (met dubbelrichtingsverkeer). Fietsers kunnen de wijk in alle richtingen doorrijden en krijgen enkele bijkomende fietsdoorsteken.