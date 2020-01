Nieuwe tentoonstellingsruimte in Kessel zoekt kunstenaars AMK

15 januari 2020

13u28 0 Nijlen Sinds een paar maanden is er in gemeenschapscentrum ‘t Dorp in Kessel een nieuwe, gemeentelijke tentoonstellingsruimte. Nijlense kunstenaars kunnen gratis gebruik maken van deze ruimte.

Vroeger was het lokaaltje in gemeenschapscentrum ’t Dorp in Kessel (Berlaarsesteenweg 2) een uitleenpost van de bibliotheek, maar na het nodige opknapwerk werd het een strakke tentoonstellingsruimte. Aan de witte muren is een professioneel ophangsysteem voorzien, dat werken tot 40 kilogram kan dragen. Er zijn op maat gemaakte tentoonstellingspanelen die naar wens verzet kunnen worden en multifunctionele kubussen die op verschillende manieren creatief gebruikt kunnen worden. In de ruimte is ook de nodige verlichting aangebracht.

Nijlense kunstenaars, (ex-)studenten van de Nijlense Academie van Beeldende Kunsten of leden van een erkende vereniging uit Nijlen, kunnen gratis gebruik maken van deze ruimte. Dat kan via het online aanvraagformulier of aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Het reglement en het aanvraagformulier vind je op www.nijlen.be/tentoonstellingen.