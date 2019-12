Nieuwe richting voor toekomstige laboranten en uitvinders in Githo Nijlen Antoon Verbeeck

12 december 2019

13u46 0 Nijlen De secundaire school Githo Nijlen breidt zijn studieaanbod uit met een gloednieuwe tso-richting: Biotechnologische & Chemische Wetenschappen. De leerlingen die momenteel in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs zitten, zullen de eersten zijn die deze nieuwe doorstromingsrichting, een studie tussen de secundaire school en de arbeidsmarkt in, kunnen volgen.

“Leerlingen met een sterke wetenschappelijke of technologische interesse krijgen straks weer een bijkomende keuze binnen het doorstroomonderwijs. De studierichting Biotechnologische & Chemische Wetenschappen combineert een sterke wetenschappelijke kennis van biologie, chemie en fysica met de nodige ruimte voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, waarbij maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en recyclage uitgebreid aan bod komen”, deelt githo mee.

Doorstroomrichting

Biotechnologische & Chemische Wetenschappen is een doorstroomrichting. De bedoeling is dat leerlingen na het secundair onderwijs eerst verder gaan studeren vooraleer ze de arbeidsmarkt te betreden. “Dit kan via het hoger onderwijs in een hogeschool of universiteit, of via het volgen van een SE-n-SE (secundair na secundair). Na het volgen van de studierichting kunnen leerlingen aan de slag gaan als laborant, researcher, uitvinder, bedrijfsleider, biochemicus, chemisch procesoperator, milieubeheerder, in de farmaceutische sector of als leraar wetenschappelijke vakken.” Onlangs mochten leerkrachten en directies van de omliggende basisscholen al komen proeven van de nieuwe studierichting.