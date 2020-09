Nieuwe fietsoversteekplaats op Nieuwe Bevelsesteenweg AMK

02 september 2020

16u03 0 Nijlen De Nieuwe Bevelsesteenweg op de grens van Bevel en Kessel heeft er een fietsoversteekplaats bijgekregen. Zo kunnen fietsers veilig oversteken van het fietspad aan de ene kant naar het fietspad aan de overkant.

Fietsers komende vanuit Kessel die naar Bevel rijden, moeten voor de kruising met de Oude Bevelsesteenweg oversteken. Het fietspad met enkelrichting stopt daar, dus moeten fietsers naar het fietspad aan de overkant. “Er bestond al een verplichting om over te steken, en dat kan nu ook via een rechte oversteek op een nieuwe fietsoversteekplaats”, aldus schepen van Mobiliteit Bert Celis (Groen – Open VLD). “Deze wordt tevens uitgerust met glasbolreflectoren om de zichtbaarheid ook in het donker te garanderen.”