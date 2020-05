Nieuw viergeslacht komt voor het eerst samen: “Emotionele, maar mooie moederdag” Kristof De Cnodder

10 mei 2020

19u25 0 Nijlen Het werd een bijzondere moederdag in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kessel. Rusthuisbewoonster Maggy Vleugels (85) kreeg immers voor het eerst haar achterkleinkind Toulouse Van Ballaer (drie maanden oud) te zien. Samen met Lut Van Peborgh (62) en Liesbeth Baetens (34) uit Lier vormen Maggy en Toulouse een viergeslacht.

“Toulouse kwam kort voor het uitbreken van de coronacrisis ter wereld”, vertelt mama Liesbeth. “In de eerste weken na de bevalling heb ik me samen met Toulouse en mijn man Nicolas even thuis teruggetrokken in onze ‘babycocon’. Op het moment dat we Toulouse wilden gaan tonen aan mijn grootmoeder ging het land in lockdown. We stuurden intussen wel foto’s en filmpjes door, maar dat is natuurlijk niet helemaal het zelfde. We zijn blij dat we mekaar nu toch nog eens in het echt konden zien, al was het dan van achter een raam.” “Het werd voor iedereen een emotionele, maar mooie moederdag”, vult een trotse grootmoeder Lut aan. “Nu is het aftellen naar de dag dat mijn moeder Toulouse ook eens kan vastpakken.”